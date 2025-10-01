“Hasta los gota a gota van a subir”, advierte Chaves luego de que Congreso sepultara eurobonos

El presidente Rodrigo Chaves advirtió, la tarde de este miércoles, sobre los efectos que tendrá en las tasas de interés la decisión tomada un día antes por la Asamblea Legislativa, de archivar una propuesta para postergar la emisión de eurobonos.

Tanto él, como el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, apuntaron que la determinación del Congreso impactará a los costarricenses que tienen préstamos para su casa o carro, entre otros.

"Le sacaron la plata a quien quiera que tenga un préstamo de carro, de casa, quien quiera que tenga tarjeta de crédito... hasta los gota a gota van a subir, aunque usted no lo crea. No se rían, los gota a gota van a subir. Si todo sube, ellos también suben. Ni que fueran tontos, son delincuentes terribles, pero tontos no son", indicó el mandatario en su conferencia semanal.



El jerarca, por su parte, aseguró que el Gobierno de la República ahora tendrá que salir a endeudarse en el mercado local para “beneficiar” a banqueros locales.

Con la primera parte de esa afirmación coincidió el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.

Previo a su intervención, la Casa Presidencial transmitió un video en el que se sostiene que una familia que paga un crédito por ¢65 millones para su casa, deberá desembolsar ¢650.000 anuales más, mientras que tiene un préstamo para su carro por ¢15 millones, tendrá que pagar ¢146.000 adicionales por año.

La jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, calificó lo sucedido de “pura politiquería” y una “afrenta a la patria”.

Barrantes complementó que, desde su perspectiva, la determinación fue una “sacada de clavo”, luego de que el 22 de setiembre pasado, el Parlamento no alcanzara los votos mínimos necesarios (38) para levantarle la inmunidad al gobernante para que enfrente una acusación por presunta concusión.

"Se cabrearon con Chaves y fueron a patear al bebé del vecino", comentó el Presidente.



Lücke ahondó en que el camino elegido por los legisladores se dio en momentos en los que las calificaciones de riesgo del país son cada vez mejores, lo que le hubiera permitido a Costa Rica buscar financiamiento más barato.



El mandatario reflexionó sobre la cantidad de escuelas, acueductos, puentes o becas que se pudieron haber hecho.

El martes, 18 diputados —de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP), además de independientes— frustraron la aprobación un proyecto que pretendía dos emisiones de $1.000 millones cada una, a realizar este año y el próximo.



Originalmente, estas debieron haberse realizado en 2024 y 2025, previo cumplimiento de metas fiscales que el Poder Ejecutivo no logró.







Este mismo miércoles, tras las declaraciones del gobernante, la Asamblea aprobó una moción de revisión sobre la propuesta del Gobierno, pero en la nueva votación, tampoco se alcanzaron los 38 votos que se requerían para el aval a las emisiones.

Lo anterior ocurrió pese a los llamados de atención de Cisneros y el diputado del Partido Frente Amplio (PFA), Jonathan Acuña, sobre los efectos que podía tener una decisión de este tipo.