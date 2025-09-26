Dolorosa coincidencia: Karen Olsen murió el mismo día que su hijo Mariano Figueres

También en esta misma fecha, pero en 1906, nació José Figueres Ferrer, esposo de Karen y padre de Mariano.

https://www.teletica.com/politica/dolorosa-coincidencia-karen-olsen-murio-el-mismo-dia-que-su-hijo-mariano-figueres_393165

Hallan casa saqueada y aparentes manchas de sangre: OIJ investiga dónde está don Daniel

Tras una consulta de este medio, la Policía Judicial confirmó que Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, fue reportado como desaparecido este miércoles 24 de setiembre.

https://www.teletica.com/sucesos/hallan-casa-saqueada-y-aparentes-manchas-de-sangre-oij-investiga-donde-esta-don-daniel_393158

Testigo: Videos y bitácoras contradicen comprobante que Gamboa usó para faltar a audiencia

Una aparente discrepancia entre lo que indicó el exmagistrado en una llamada con el juez que dirigía la vista y la justificación expedida por la Policía de Control Fiscal, derivó en la investigación de un aparente uso de documento falso.

https://www.teletica.com/nacional/testigo-videos-y-bitacoras-contradicen-comprobante-que-gamboa-uso-para-faltar-a-audiencia_393155

Congreso elige a Rafael Segura como sustituto de Jesús Ramírez en Sala III

Los diputados necesitaron siete rondas de votación para poder conseguir los 38 votos necesarios para elegir al nuevo magistrado. https://www.teletica.com/politica/congreso-elige-a-rafael-segura-como-sustituto-de-jesus-ramirez-en-sala-iii_393160

Cartaginés encuentra esperanza con un gol en la derrota ante Olimpia

Los brumosos tienen un panorama complicado en la Copa Centroamericana de Concacaf.

https://www.teletica.com/club-sport-cartagines/cartagines-encuentra-esperanza-con-un-gol-en-la-derrota-ante-olimpia_393168