Testigo: Videos y bitácoras contradicen comprobante que Gamboa usó para faltar a audiencia

Videos grabados por cámaras de seguridad y bitácoras del edificio Mira, en Zapote de San José, contradicen un comprobante que el abogado Celso Gamboa presentó para justificar su ausencia en una audiencia en la que figuraba como representante de un sospechoso de venta de marihuana.



Así lo dio a conocer la tarde de este jueves el fiscal Esteban Chavarría, durante una declaración que rindió como testigo en un caso seguido contra el exmagistrado por presunto uso de documento falso.



Precisamente, este funcionario era el representante del Ministerio Público en la vista a la que faltó Gamboa.



Según explicó el 3 de octubre de 2019, él se presentó a una audiencia en la que se conocerían las apelaciones contra las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal de Cartago contra dos hombres de apellidos Bastos y Cortés. El primero de estos era el cliente del exmagistrado.



Vía telefónica, el exministro hizo ver que estaba en una audiencia judicial y que no iba a lograr llegar a tiempo a la vista. Producto de lo anterior, se le requirió enviar una justificación de ausencia.



El documento fue enviado por correo electrónico al día siguiente, por lo que a Chavarría se le dio audiencia para referirse al comprobante de Gamboa.



De acuerdo con el testigo, la justificación había sido expedida ese mismo día por el entonces director de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, y apuntaba que el exmagistrado había estado en una diligencia de un expediente por supuesto contrabando y, al momento de salir, se enteró de que su carro había quedado atrapado en el parqueo, lo que imposibilitaba a Gamboa llegar a la vista.



Para Chavarría, existía una “contradicción”. Ante esa situación, decidió hacer la revisión del caso antes de responder al juez del Tribunal Penal de Cartago, Ricardo Barahona.



Fue entonces cuando ordenó a agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (SIORI-OIJ) constatar la información de la constancia. Así obtuvo unas tres horas de imágenes de los parqueos y el lobby de la sede de la Policía de Control Fiscal, además de los registros del edificio.



Tras la verificación de los videos y las bitácoras, Chavarría dijo que no observó ni a Gamboa ni su auto, situación que contestó el mismo día a Barahona. Ante el interrogatorio del defensor Rándall Céspedes, el testigo reconoció que no entrevistó a las personas que confeccionaron los registros.



En la audiencia de reposición de la vista de apelación, el 11 de octubre de 2019, el fiscal volvió a referir sus hallazgos y pidió se le ordenara un testimonio de piezas (investigación derivada) al exmagistrado y al exdirector de la Policía de Control Fiscal.



Gamboa reconoció que la constancia podía ser confusa, pues él había parqueado en vía pública. Asimismo, en el acto en apariencia ofreció la posibilidad de llamar a Malespín para que este diera fe de lo sucedido. Incluso aclaró que no constaba en las bitácoras porque por sus años en la función pública, no tenía la costumbre de acercarse a firmar ese tipo de registros. También alegó que era víctima de persecución por parte de la entonces fiscal general, Emilia Navas, quien era superior del testigo.



Finalmente, Barahona valoró los elementos con los que contaba Chavarría y resolvió separar de la causa de drogas a Gamboa, y que, en su lugar, Bastos designara un nuevo defensor. De igual forma, solicitó al fiscal que hiciera el testimonio de piezas por los supuestos de uso de documento falso y de falsedad ideológica; y que se hiciera un reporte de lo ocurrido al Colegio de Abogados.



Esa causa derivada fue la que dio pie al juicio que ahora enfrentan el exmagistrado y el exdirector de la Policía de Control Fiscal.



