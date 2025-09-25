EN VIVO
Clock

de HS

Política

Congreso elige a Rafael Segura como sustituto de Jesús Ramírez en Sala III

Los diputados necesitaron siete rondas de votación para poder conseguir los 38 votos necesarios para elegir al nuevo magistrado.

Juan José Herrera | Teletica.com
Juan José Herrera | Teletica.com
Por Juan José Herrera 25 de septiembre de 2025, 17:17 PM

El Plenario Legislativo eligió este jueves a Rafael Segura Bonilla como nuevo magistrado de la Sala Tercera.

Lo hizo luego de siete rondas de votación y con un ajustado resultado de 39 votos a favor, apenas uno más del número mínimo para conseguirlo.

Pese a ser el mejor calificado en el dictamen que la Comisión de Nombramientos envió al Plenario, la fracción oficialista tuvo un férreo rechazo a su designación.

Segura, doctor en Derecho Penal, sustituirá en el cargo a Jesús Ramírez, quien se jubiló en marzo pasado luego de 40 años en la Sala.

El nuevo magistrado será juramentado el próximo martes en el Congreso y su nombramiento será por ocho años.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas