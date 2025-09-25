Congreso elige a Rafael Segura como sustituto de Jesús Ramírez en Sala III

El Plenario Legislativo eligió este jueves a Rafael Segura Bonilla como nuevo magistrado de la Sala Tercera.

Lo hizo luego de siete rondas de votación y con un ajustado resultado de 39 votos a favor, apenas uno más del número mínimo para conseguirlo.

Pese a ser el mejor calificado en el dictamen que la Comisión de Nombramientos envió al Plenario, la fracción oficialista tuvo un férreo rechazo a su designación.

Segura, doctor en Derecho Penal, sustituirá en el cargo a Jesús Ramírez, quien se jubiló en marzo pasado luego de 40 años en la Sala.

El nuevo magistrado será juramentado el próximo martes en el Congreso y su nombramiento será por ocho años.