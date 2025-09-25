Política
Congreso elige a Rafael Segura como sustituto de Jesús Ramírez en Sala III
Los diputados necesitaron siete rondas de votación para poder conseguir los 38 votos necesarios para elegir al nuevo magistrado.
El Plenario Legislativo eligió este jueves a Rafael Segura Bonilla como nuevo magistrado de la Sala Tercera.
Lo hizo luego de siete rondas de votación y con un ajustado resultado de 39 votos a favor, apenas uno más del número mínimo para conseguirlo.
Pese a ser el mejor calificado en el dictamen que la Comisión de Nombramientos envió al Plenario, la fracción oficialista tuvo un férreo rechazo a su designación.
Segura, doctor en Derecho Penal, sustituirá en el cargo a Jesús Ramírez, quien se jubiló en marzo pasado luego de 40 años en la Sala.
El nuevo magistrado será juramentado el próximo martes en el Congreso y su nombramiento será por ocho años.