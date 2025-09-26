Cartaginés encuentra esperanza con un gol en la derrota ante Olimpia

Cartaginés cayó 2-1 ante el Olimpia de Honduras, pero el gol de descuento mantiene la ilusión de los cartagineses en la serie por Copa Centroamericana, que se definirá la próxima semana.

El León abrió el marcador apenas a los 8 minutos gracias a Michael Chirinos, quien adelantó a los catrachos y les permitió tomar control de las acciones.

Al 38’, Jorge Benguché amplió la ventaja, un tanto que parecía sentenciar el partido y hasta la eliminatoria, ya que los blanquiazules no encontraban claridad en su juego.

El equipo de Andrés Carevic mostró debilidades defensivas y dificultades para generar fútbol ante el orden del Olimpia.

Cuando los visitantes se acercaban al tercer tanto, Mauro Quiroga ganó en las alturas tras una mala salida de Edrick Menjívar, y el balón quedó servido para que Marco Ureña descontara al 68’.





Ese gol le dio un segundo aire al Cartaginés, que redobló esfuerzos y comenzó a acercarse con más peligro, aunque no logró igualar el marcador.

El 1-2 es un resultado adverso para los brumosos, pero ese solitario gol mantiene viva la esperanza en la Copa Centroamericana.