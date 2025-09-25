Hallan casa saqueada y aparentes manchas de sangre: OIJ investiga dónde está don Daniel

En la casa de un adulto mayor desaparecido, en Carrizal de Alajuela, las autoridades hallaron aparentes rastros de sangre y falta de pertenencias, como si hubiera sido saqueada.

La alerta por la desaparición del hombre ingresó a la Policía este miércoles 24 de setiembre.

Tras una consulta de Teletica.com, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, fue visto por última vez el pasado 12 de setiembre en Alajuela centro.



Según testigos, varios vecinos y la pareja de Vargas entraron este miércoles a su casa porque desde hace varios días no lo veían: así fue como la encontraron vacía; su carro estaba parqueado en una posición que no era la habitual y, además, detectaron lo que serían restos de sangre que, al parecer, alguien limpió.



La Policía Judicial señaló que, actualmente, los agentes de Alajuela realizan diligencias en la zona para esclarecer los hechos.

“De momento, se están realizando diferentes diligencias en el sector para poder ubicarlo”, indicó el OIJ.

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de don Daniel.



Cualquier información sobre su ubicación puede brindarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

