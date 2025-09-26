Dolorosa coincidencia: Karen Olsen murió el mismo día que su hijo Mariano Figueres

Una dolorosa coincidencia embarga a la familia Figueres Olsen: este jueves murió a los 95 años Karen Olsen Beck, ex primera dama de la República, pero además, un 25 de setiembre, pero de 2019, murió también su hijo Mariano Figueres Olsen, a la edad de 59 años.

En esta misma fecha, pero en 1906, también nació José Figueres Ferrer, padre de la segunda República y presidente de Costa Rica en tres ocasiones, además fue exministro de Relaciones Exteriores.

El propio expresidente José María Figueres se pronunció sobre la coincidencia de la muerte de su madre el día que nació su padre.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos.

“Agradecemos a todas las amigas y amigos que siempre se preocuparon por ella, y las muestras de cariño que estamos recibiendo”, indicó.

Peter Michael Mariano Figueres Olsen murió el 25 de setiembre del 2019 de un infarto.

En el 2017 sobrevivió a un primer infarto cuando estaba en Alemania, un año después tuvo un accidente en motocicleta en su finca y sufrió una contusión de la médula espinal, la cual lo dejó hospitalizado varios días, incluso requirió rehabilitación en Estados Unidos.

Por su parte, Karen Olsen murió a los 95 años, además de ser primera dama, sirvió al país como diputada en el cuatrienio de 1990-1994 bajo la bandera del PLN, y cuatro años más tarde, en el gobierno de su hijo José María, lo hizo como asesora presidencial y diplomática.