34 a favor, 21 en contra y 2 ausentes: así fue la votación sobre inmunidad de Chaves.

Por Teletica.com Redacción |23 de septiembre de 2025, 6:30 AM

 Tras una histórica sesión, el Congreso no alcanzó los 38 votos que requería el desafuero del mandatario. 

https://www.teletica.com/politica/34-a-favor-21-en-contra-y-2-ausentes-asi-fue-la-votacion-sobre-inmunidad-de-chaves_392926 

Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad: Congreso no alcanzó votos para quitársela 

En una histórica votación, la Asamblea Legislativa intentó sin éxito levantarle el fuero al mandatario para responder por el delito de presunta concusión. 

https://www.teletica.com/politica/rodrigo-chaves-mantiene-su-inmunidad-congreso-no-alcanzo-votos-para-quitarsela_392922 

“Esto no significa que la investigación concluya”, dice Fiscalía sobre inmunidad de Chaves 

La intención de la Corte Suprema de levantarle el fuero al mandatario se estrelló contra el voto negativo de 21 diputados. 

https://www.teletica.com/politica/esto-no-significa-que-la-investigacion-concluya-dice-fiscalia-sobre-inmunidad-de-chaves_392931 

Hidalgo expulsa de campaña a diputados que votaron contra levantar inmunidad a Chaves 

Según el candidato socialcristiano, los legisladores "no tendrán ningún espacio en un futuro gobierno" del PUSC. 

https://www.teletica.com/politica/hidalgo-expulsa-de-campana-a-diputados-que-votaron-contra-levantar-inmunidad-a-chaves_392933 

Denuncian a ministro Arnold Zamora por supuesto delito sexual 

Así lo confirmó la Fiscalía General. 

https://www.teletica.com/politica/denuncian-a-ministro-arnold-zamora-por-supuesto-delito-sexual_392932 

Saprissa aprovecha el balón parado para ganarle a Pérez Zeledón 

En la fecha 11, Saprissa recibirá a Cartaginés y Pérez Zeledón jugará en casa ante Liberia. 

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/saprissa-aprovecha-el-balon-parado-para-ganarle-a-perez-zeledon_392940 

