34 a favor, 21 en contra y 2 ausentes: así fue la votación sobre inmunidad de Chaves

Tras una histórica sesión, el Congreso no alcanzó los 38 votos que requería el desafuero del mandatario.

https://www.teletica.com/politica/34-a-favor-21-en-contra-y-2-ausentes-asi-fue-la-votacion-sobre-inmunidad-de-chaves_392926

Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad: Congreso no alcanzó votos para quitársela

En una histórica votación, la Asamblea Legislativa intentó sin éxito levantarle el fuero al mandatario para responder por el delito de presunta concusión.

https://www.teletica.com/politica/rodrigo-chaves-mantiene-su-inmunidad-congreso-no-alcanzo-votos-para-quitarsela_392922

“Esto no significa que la investigación concluya”, dice Fiscalía sobre inmunidad de Chaves

La intención de la Corte Suprema de levantarle el fuero al mandatario se estrelló contra el voto negativo de 21 diputados.

https://www.teletica.com/politica/esto-no-significa-que-la-investigacion-concluya-dice-fiscalia-sobre-inmunidad-de-chaves_392931

Hidalgo expulsa de campaña a diputados que votaron contra levantar inmunidad a Chaves

Según el candidato socialcristiano, los legisladores "no tendrán ningún espacio en un futuro gobierno" del PUSC.

https://www.teletica.com/politica/hidalgo-expulsa-de-campana-a-diputados-que-votaron-contra-levantar-inmunidad-a-chaves_392933

Denuncian a ministro Arnold Zamora por supuesto delito sexual

Así lo confirmó la Fiscalía General.

https://www.teletica.com/politica/denuncian-a-ministro-arnold-zamora-por-supuesto-delito-sexual_392932

Saprissa aprovecha el balón parado para ganarle a Pérez Zeledón

En la fecha 11, Saprissa recibirá a Cartaginés y Pérez Zeledón jugará en casa ante Liberia.

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/saprissa-aprovecha-el-balon-parado-para-ganarle-a-perez-zeledon_392940



