Lo más destacado de las últimas horas
34 a favor, 21 en contra y 2 ausentes: así fue la votación sobre inmunidad de Chaves.
Tras una histórica sesión, el Congreso no alcanzó los 38 votos que requería el desafuero del mandatario.
https://www.teletica.com/politica/34-a-favor-21-en-contra-y-2-ausentes-asi-fue-la-votacion-sobre-inmunidad-de-chaves_392926
Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad: Congreso no alcanzó votos para quitársela
En una histórica votación, la Asamblea Legislativa intentó sin éxito levantarle el fuero al mandatario para responder por el delito de presunta concusión.
https://www.teletica.com/politica/rodrigo-chaves-mantiene-su-inmunidad-congreso-no-alcanzo-votos-para-quitarsela_392922
“Esto no significa que la investigación concluya”, dice Fiscalía sobre inmunidad de Chaves
La intención de la Corte Suprema de levantarle el fuero al mandatario se estrelló contra el voto negativo de 21 diputados.
https://www.teletica.com/politica/esto-no-significa-que-la-investigacion-concluya-dice-fiscalia-sobre-inmunidad-de-chaves_392931
Hidalgo expulsa de campaña a diputados que votaron contra levantar inmunidad a Chaves
Según el candidato socialcristiano, los legisladores "no tendrán ningún espacio en un futuro gobierno" del PUSC.
https://www.teletica.com/politica/hidalgo-expulsa-de-campana-a-diputados-que-votaron-contra-levantar-inmunidad-a-chaves_392933
Denuncian a ministro Arnold Zamora por supuesto delito sexual
Así lo confirmó la Fiscalía General.
https://www.teletica.com/politica/denuncian-a-ministro-arnold-zamora-por-supuesto-delito-sexual_392932
Saprissa aprovecha el balón parado para ganarle a Pérez Zeledón
En la fecha 11, Saprissa recibirá a Cartaginés y Pérez Zeledón jugará en casa ante Liberia.
https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/saprissa-aprovecha-el-balon-parado-para-ganarle-a-perez-zeledon_392940