“Esto no significa que la investigación concluya”, dice Fiscalía sobre inmunidad de Chaves

La Fiscalía General reaccionó esta noche a la negativa de la Asamblea Legislativa de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tal y como pretendía la Corte Suprema y el propio Ministerio Público.

En un breve pronunciamiento, la entidad insistió en que la decisión tomada por el Congreso no significa que la investigación contra el mandatario concluyó, ni tampoco que la acción penal se extinga.



“La Fiscalía General de la República respeta la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en cuanto a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República. Según la Constitución Política, corresponde únicamente a los señores diputados autorizar o denegar ese trámite. Mientras el Presidente ostente su cargo, no puede ser sometido a proceso penal sin dicha autorización.

“Esto no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga; la causa se mantendrá a la espera de que el señor Presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario”, aseguró el Ministerio Público.