“Esto no significa que la investigación concluya”, dice Fiscalía sobre inmunidad de Chaves
La intención de la Corte Suprema de levantarle el fuero al mandatario se estrelló contra el voto negativo de 21 diputados.
La Fiscalía General reaccionó esta noche a la negativa de la Asamblea Legislativa de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tal y como pretendía la Corte Suprema y el propio Ministerio Público.
En un breve pronunciamiento, la entidad insistió en que la decisión tomada por el Congreso no significa que la investigación contra el mandatario concluyó, ni tampoco que la acción penal se extinga.
“La Fiscalía General de la República respeta la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en cuanto a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República. Según la Constitución Política, corresponde únicamente a los señores diputados autorizar o denegar ese trámite. Mientras el Presidente ostente su cargo, no puede ser sometido a proceso penal sin dicha autorización.
“Esto no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga; la causa se mantendrá a la espera de que el señor Presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario”, aseguró el Ministerio Público.
Efectivamente, con el resultado de la votación de este lunes, la Fiscalía deberá esperar hasta mayo próximo a que Chaves abandone Zapote para poder continuar el proceso por la vía ordinaria, es decir, como cualquier otro ciudadano. Tanto Chaves como su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, están acusados por el presunto delito de concusión, relacionado con el millonario contrato que Casa Presidencial firmó con el productor Christian Bulgarelli y financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La tesis de la Fiscalía es que Chaves condicionó la adjudicación de ese contrato al traslado de $32 mil a Federico Cruz “Choreco”.
“La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con objetividad, independencia y respeto al marco legal en esta lucha contra la delincuencia y la corrupción”, finalizó.
