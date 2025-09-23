Saprissa aprovecha el balón parado para ganarle a Pérez Zeledón

Con goles de David Guzmán y Kendall Waston, por partida doble, Saprissa derrotó 3-0 a Pérez Zeledón.

Los morados aprovecharon su superioridad en el juego aéreo y, tras tres jugadas de bola parada, lograron la victoria.

El triunfo le permite a los tibaseños escalar a la tercera posición de la tabla del Apertura 2025.

Saprissa fue el equipo que llevó la voz cantante del partido.

Por parte de los Guerreros del Sur, la visita había abierto el marcador, pero el VAR anuló la anotación. Eso hacía pensar que Saprissa tendría que emplearse a fondo para asegurar los tres puntos, pero no fue así.

Los generaleños no encontraron respuesta al planteamiento de Vladimir Quesada y regresaron a casa con las manos vacías.

En la fecha 11, Saprissa recibirá a Cartaginés y Pérez Zeledón jugará en casa ante Liberia.