Hidalgo expulsa de campaña a diputados que votaron contra levantar inmunidad a Chaves

La votación histórica de esta noche en la Asamblea Legislativa ya tiene las primeras consecuencias en las fracciones políticas, el partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es el primero en reaccionar.

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo publicó un video en sus redes sociales en el que criticó la decisión de los cinco legisladores de su bancada que votaron en contra de levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

"En Costa Rica, nadie debería estar por encima de la ley. Hoy un grupo minoritario, pero significativo, se apartó de ese principio, con su voto protegen a un presidente que tienen miedo a rendir cuentas ante la justicia", explicó el candidato.

Hidalgo calificó el resultado de esta noche como "un golpe directo al Estado de derecho", además explicó que todavía se está a tiempo "de enderezar el rumbo".

El candidato afirmó que el máximo órgano del partido había acordado que la fracción debía votar a favor de levantar la inmunidad.

"Sobre los diputados de la Unidad que yendo en contra del mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad, repito lo que dije ayer: desde ahora quedan apartados de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano", sentenció.

En total, cinco de los nueve diputados socialcristianos votaron en contra: Leslye Bojorges, Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo.

Sus votos se sumaron a los 16 de otras fracciones legislativas, para un total de 21 en contra de quitarle el fuero especial.

La cifra contrasta con los 34 votos a favor, es decir, cuatro menos de los necesarios para quitarle al mandatario la protección especial.

Así razonaron el voto los diputados del PUSC:

Leslye Bojorges, quien había anticipado su voto desde el 25 de agosto anterior, enumeró criterios jurídicos por los cuales cree que no procede el desafuero, como las contradicciones de Christian Bulgarelli y el incumplimiento de requisitos para que este fuera usado como testigo de la corona.

Asimismo, el congresista arremetió contra el aspirante presidencial de su divisa y lo acusó de no saber nada de política. Incluso, comparó su olfato en esa materia con el de un perro de yeso que tenía en su curul.

Melina Ajoy cuestionó, por su parte, la falta de elocuencia del fiscal general Carlo Díaz, a la hora de defender la acusación y la solicitud de levantamiento de la inmunidad. Abonó que el propio jerarca del Ministerio Público hizo ver que no existe urgencia alguna en que el caso contra el presidente se lleve a juicio en lo inmediato, de ahí que considera debe continuar una vez que el mandatario deje su cargo, el 8 de mayo de 2026.

Una posición similar mostró María Marta Carballo, quien rechazó la tesis de que los legisladores únicamente deben limitarse a verificar el cumplimiento de requisitos.

Estas dos diputadas además pidieron, a quienes alegaron aparentes amenazas y presiones, que hagan las denuncias correspondientes, al tiempo que rechazaron haber sido influenciadas de alguna manera.

Del otro lado se posicionó el jefe de la fracción rojiazul, Alejandro Pacheco, quien señaló que votar en contra del desafuero era "no creer" en el Poder Judicial ni en la democracia. Asimismo, calificó de "narrativa" el argumento del oficialismo de que el gobernante sufre una persecución política.

En igual sentido se pronunciaron Carlos Felipe García y Daniela Rojas. Pero esta última, eso sí, hizo la advertencia a la Corte que le correspondía ser "objetiva" y que, si no existen los elementos suficientes, procede la absolutoria.