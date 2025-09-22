Lo más destacado de las últimas horas
Largas presas en Ruta General Cañas debido a accidente mortal.
El incidente que dejó como saldo un muerto ocurrió la madrugada de este lunes, a eso de las 2 a.m.
Costa Rica registra dos denuncias diarias por extorsión de préstamos ‘gota a gota’
Según el OIJ, prestamistas “gota a gota” amenazan a víctimas con cobradores en sus casas y trabajos.
Hacienda no tiene una estimación de cuánto es el contrabando en el país
Metodología para sacar la proyección es una de las razones del por qué resulta tan difícil tener un dato.
Confirman muerte de menor que cayó a un pozo en Pocosol
La emergencia se registró hacia el mediodía de este domingo.
Primera nominación: "Chiqui" Brenes e Ivonne Cerdas necesitan votos para seguir en MQB
Tras una noche cargada de emociones, el jurado anunció a los famosos que dependen ahora del voto del público para continuar en competencia y evitar la eliminación del próximo domingo.
Liberia hace valer su casa para luchar por el liderato
Los liberianos vencieron a San Carlos de Paté.
