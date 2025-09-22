Largas presas en Ruta General Cañas debido a accidente mortal



El incidente que dejó como saldo un muerto ocurrió la madrugada de este lunes, a eso de las 2 a.m.

https://www.teletica.com/nacional/largas-presas-en-ruta-general-canas-debido-a-accidente-mortal_392867

Costa Rica registra dos denuncias diarias por extorsión de préstamos ‘gota a gota’

Según el OIJ, prestamistas “gota a gota” amenazan a víctimas con cobradores en sus casas y trabajos.​



https://www.teletica.com/sucesos/costa-rica-registra-dos-denuncias-diarias-por-extorsion-de-prestamos-gota-a-gota_392853

Hacienda no tiene una estimación de cuánto es el contrabando en el país

Metodología para sacar la proyección es una de las razones del por qué resulta tan difícil tener un dato.



https://www.teletica.com/nacional/hacienda-no-tiene-una-estimacion-de-cuanto-es-el-contrabando-en-el-pais_392624​

Confirman muerte de menor que cayó a un pozo en Pocosol

La emergencia se registró hacia el mediodía de este domingo.​

https://www.teletica.com/sucesos/confirman-muerte-de-menor-que-cayo-a-un-pozo-en-pocosol_392848

Primera nominación: "Chiqui" Brenes e Ivonne Cerdas necesitan votos para seguir en MQB

Tras una noche cargada de emociones, el jurado anunció a los famosos que dependen ahora del voto del público para continuar en competencia y evitar la eliminación del próximo domingo.

https://www.teletica.com/mira-quien-baila/primera-nominacion-chiqui-brenes-e-ivonne-cerdas-necesitan-votos-para-seguir-en-mqb_392837



Liberia hace valer su casa para luchar por el liderato

Los liberianos vencieron a San Carlos de Paté.



https://www.teletica.com/municipal-liberia/liberia-hace-valer-su-casa-para-luchar-por-el-liderato_392860​