Primera nominación: "Chiqui" Brenes e Ivonne Cerdas necesitan votos para seguir en MQB

Este domingo 21 de setiembre se realizó la segunda gala de Mira Quién Baila (MQB), marcada por la primera noche de nominaciones de la temporada.

Los famosos nominados fueron el exfutbolista Randall "Chiqui" Brenes y la ex reina de belleza Ivonne Cerdas. Así lo confirmó el panel de jueces minutos antes de concluir el programa.

A partir de esta noche, los participantes requerirán el apoyo de la audiencia para seguir en competencia. Las votaciones ya están abiertas y se mantendrán activas durante toda la semana.

La pareja que obtenga menos apoyo del público será eliminada el próximo domingo. Recuerde que puede votar hasta siete veces por día a través de este enlace o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamChiqui o #TeamIvonne.

No se pierda el desempeño de los participantes y sus coreógrafos en la pista




