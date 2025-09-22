Liberia hace valer su casa para luchar por el liderato

El Municipal Liberia hizo valer su casa este domingo en el triunfo 1-0 ante San Carlos en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El único gol del partido fue de Keysher Fuller (17’), gracias a un gran pase filtrado de Gabriel Leiva. Fuller, con su velocidad, dejó en el camino al portero José David Vega.

El juego enfrentó a dos técnicos con estilos muy diferentes: al paraguayo José Saturnino Cardozo y a Walter Paté Centeno.

El sudamericano le apuesta a la velocidad en ataque, mientras que Centeno a la posesión de la pelota.

Existió peligro en ambos marcos, el juego fue de fuerzas parejas, pero la pegada que tuvo Liberia inclinó la balanza antes grandes posesiones de pelota de los norteños que sirvieron de poco, pues fue en zonas donde se realiza un daño real al rival.

Este triunfo deja a Liberia como segundo de la tabla de posiciones con 18 puntos, mismos que el líder Cartaginés, pero con peor gol diferencia (+8 frente a +5).

Por su parte, los Toros del Norte son octavos con ocho unidades.