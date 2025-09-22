Largas presas en Ruta General Cañas debido a accidente mortal

Un accidente de tránsito registrado a la 1:56 a.m. de este lunes en la autopista General Cañas dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho ocurrió en el sector de Ulloa, Heredia, cerca del Conservatorio Castella, cuando el conductor de un vehículo negro perdió el control, impactó contra una barrera divisoria de concreto y volcó. El hombre murió en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital México (ver video adjunto de Telenoticias en la portada).

La magnitud del accidente obligó al cierre total de los tres carriles en sentido San José–Alajuela, lo que generó largas presas de entre 5 y 6 kilómetros, que se extendieron más allá de las inmediaciones del Hospital México y el puente Juan Pablo II. El colapso vial en la capital también afecta Circunvalación.

Cerca de las 7:00 a.m., la Policía de Tránsito logró habilitar nuevamente el paso en la carretera en dos carriles, aunque advirtió que el descongestionamiento sería paulatino debido al “efecto cola”.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes para realizar la inspección ocular, levantar el cuerpo e iniciar las pesquisas que permitan esclarecer las causas del accidente.

La Cruz Roja reportó además que, entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, ocurrieron al menos otros cuatro accidentes mortales en distintas zonas del país, elevando a cinco el número de fallecidos en carretera en menos de 12 horas.