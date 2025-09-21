Confirman muerte de menor que cayó a un pozo en Pocosol

Tras más de cinco horas de trabajo, los cuerpos de rescate confirmaron el fallecimiento del menor de 2 años que cayó este domingo a un pozo en Pocosol, San Carlos.

Según Cruz Roja, los equipos continúan trabajando en la extracción del cuerpo.

Durante el operativo, un primer rescatista ingresó al pozo pero no logró tocar el fondo, donde había agua a unos seis metros de profundidad.

En un segundo intento, se utilizó una bomba para retirar el agua y un buzo de la Cruz Roja Costarricense realizó la inspección final, confirmando que el menor no presentaba signos vitales.

La emergencia se registró a las 11:45 a. m., y de inmediato Bomberos y Cruz Roja desplegaron un amplio operativo. Por ahora se desconoce cómo ocurrió la caída.

El pozo tiene entre 20 y 30 metros de profundidad, es angosto y presenta condiciones adversas.

En el lugar permanecen múltiples unidades de rescate: Cruz Roja movilizó equipos de Primera Intervención, básicos y operativos. Bomberos desplegó paramédicos, especialistas en estructuras colapsadas, el Grupo USAR, rescate en cavernas y montaña, y personal de la estación de Los Chiles.



