“No hay nada vencido”, defiende gerente de CCSS pese a orden sanitaria en Farmacia del México

La ausencia de un permiso es uno de los elementos que halló el Ministerio de Salud durante una inspección sorpresa realizada el 2 de setiembre pasado.

https://www.teletica.com/nacional/no-hay-nada-vencido-defiende-gerente-de-ccss-pese-a-orden-sanitaria-en-farmacia-del-mexico_392685

Proyecto pretende que subastas se apeguen a ley antilavado y denuncien anomalías ante Sugef

El diputado independiente Gilberth Jiménez presentó una iniciativa para el fortalecimiento del sistema antilavado en subastas ganaderas.

https://www.teletica.com/politica/proyecto-pretende-que-subastas-se-apeguen-a-ley-antilavado-y-denuncien-anomalias-ante-sugef_392683

Terremoto de magnitud 6,1 en el este de Indonesia

El temblor despertó a residentes que salieron corriendo.

https://www.teletica.com/internacional/terremoto-de-magnitud-61-en-el-este-de-indonesia_392701

Parto en media calle: madre dio a luz dentro de pick-up en Sarapiquí

La emergencia, que fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública, ocurrió en la localidad de Tambor de Cureña.

https://www.teletica.com/sucesos/parto-en-media-calle-madre-dio-a-luz-dentro-de-pick-up-en-sarapiqui_392681

Diputada reprograma mesa de trabajo con ministro de Deporte y presidenta de Fecoa

Este fue el motivo por el que se pasó de fecha la reunión.

https://www.teletica.com/otros-deportes/diputada-reprograma-mesa-de-trabajo-con-ministro-de-deporte-y-presidenta-de-fecoa_392697