Proyecto pretende que subastas se apeguen a ley antilavado y denuncien anomalías ante Sugef

Este jueves, el diputado independiente Gilberth Jiménez presentó ante los medios de comunicación el Proyecto de Ley 20.204 para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado en Subastas Ganaderas.



Según el legislador, este expediente lo que busca es cerrar vacíos legales y proteger la economía nacional frente a los riesgos del crimen organizado, “garantizando mayor transparencia, trazabilidad y control en la compra y venta de ganado”.



El incluir a las subastas ganaderas dentro de la legislación antilavado y denunciar las anomalías ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son algunos de los puntos señalados por Jiménez.

“Entre los puntos claves que incluye esta propuesta es incluir a las subastas ganaderas como sujetos obligados a la legislación antilavado, también el exigir identificación y verificación de los participantes en las diferentes transacciones, así como establecer la obligación de reportar las operaciones sospechosas ante la Sugef en un plazo máximo de 48 horas.

“Todos sabemos que cuando hay operaciones donde no se conoce la procedencia u origen de los recursos, muchas veces hay silencio y ese silencio no debe de quedar ahí. Queremos que las personas tengan la obligación de que en 48 horas, si encuentran que existe ese tipo de sospecha, denunciar en la forma oportuna cada una de las situaciones”, comentó Jiménez.

El diputado también destacó que con este proyecto de ley se pretende crear un registro digital obligatorio para garantizar la transferibilidad del ganado y de las diferentes transacciones que se realizan.



También se quieren implementar sanciones proporcionales y efectivas mediante multas económicas en caso de incumplimiento con esta ley y sobre todo con las actividades que se llevan a cabo.

“Las sanciones pueden ir desde dos salarios base hasta los 100 salarios base. Con esto logramos tener la efectividad, los controles y también una iniciativa que se ha fundamentado en experiencias que se han vivido en lugares como México, Colombia, Chile y otros países”, agregó Jiménez.

De acuerdo al legislador, con estos controles se espera proteger el sector ganadero del país.

