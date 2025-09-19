Terremoto de magnitud 6,1 en el este de Indonesia

Un sismo de poca profundidad y magnitud 6,1 sacudió el viernes la provincia de Papúa Central, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Nabire.

Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres, dijo que el terremoto dañó varias instalaciones públicas, pero no hubo informes de víctimas.

"El monitoreo inicial también reportó vidrios rotos en un aeropuerto, techos colapsados en la oficina de un regente, un puente dañado y redes de energía y telecomunicaciones cortadas", dijo Abdul en un comunicado.

El temblor despertó a residentes que salieron corriendo.

"El terremoto ocurrió sobre las 3:00 am (18H00 GMT del jueves). Yo estaba durmiendo profundamente, pero se fue intensificando, así que salí corriendo con otros miembros de la familia", dijo Cicilia Mamman, de 37 años, a la AFP.

Mientras que el USGS informó de una magnitud de 6,1 y una profundidad de 10 kilómetros, la agencia indonesia BMKG comunicó una magnitud de 6,5 y una profundidad de 24 kilómetros, y señaló varias réplicas de menor intensidad.

Indonesia sufre a menudo sismos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, área que rodea la mayor parte de este océano con fuerte actividad sísmica.

En este mismo Cinturón de Fuego, el USGS también informó el viernes de un sismo de magnitud 7,8 frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia.







