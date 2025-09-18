Parto en media calle: madre dio a luz dentro de pick-up en Sarapiquí
La emergencia, que fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública, ocurrió en la localidad de Tambor de Cureña.
Una madre dio a luz dentro de un pick-up en Sarapiquí, la mañana de este jueves.
La emergencia, que fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública, ocurrió a las 7:20 a. m. en la localidad de Tambor de Cureña.
“Por el Sistema de Emergencias 9-1-1, entró la alerta de una paciente que iba a bordo de un pick-up en labor de parto, la Fuerza Pública divisa el vehículo por el sector del Sarinal y ahí nos aproximamos para ayudar a la paciente en su parto.
“Una vez que la estabilizamos, la trasladamos en categoría urgente al centro médico de Puerto VIejo”, comentó Ever Alegría, cruzrojista que atendió el parto.
Ante el esfuerzo conjunto entre las autoridades, tanto la madre como su bebé lograron llegar con vida a la clínica de la localidad.