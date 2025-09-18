Parto en media calle: madre dio a luz dentro de pick-up en Sarapiquí

Una madre dio a luz dentro de un pick-up en Sarapiquí, la mañana de este jueves.



La emergencia, que fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública, ocurrió a las 7:20 a. m. en la localidad de Tambor de Cureña.

“Por el Sistema de Emergencias 9-1-1, entró la alerta de una paciente que iba a bordo de un pick-up en labor de parto, la Fuerza Pública divisa el vehículo por el sector del Sarinal y ahí nos aproximamos para ayudar a la paciente en su parto.

“Una vez que la estabilizamos, la trasladamos en categoría urgente al centro médico de Puerto VIejo”, comentó Ever Alegría, cruzrojista que atendió el parto.

Oficiales y cruzrojista que atendieron el parto.

Ante el esfuerzo conjunto entre las autoridades, tanto la madre como su bebé lograron llegar con vida a la clínica de la localidad.