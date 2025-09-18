“No hay nada vencido”, defiende gerente de CCSS pese a orden sanitaria en Farmacia del México

El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Alexánder Sánchez, rechazó que algún permiso de la Farmacia del Hospital México esté vencido, como lo determinó el Ministerio de Salud durante una inspección sorpresa.

Consultado por Teletica.com, el doctor aseguró que los registros de ese servicio están al día.

"Según me informó el director médico, don Douglas Montero, los registros de la Farmacia de su hospital están en orden. No hay nada vencido", aseguró Sánchez.

El gerente médico ratificó que esa Farmacia opera con normalidad, pese a que el 11 de setiembre anterior se le giró la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025.

Dicho documento, como lo dio a conocer este medio, advierte de discrepancias críticas en los inventarios de fentanilo y faltantes en los de morfina, al tiempo que alerta sobre el vencimiento del aval del servicio para su funcionamiento.

La habilitación en cuestión es otorgada por el Colegio de Farmacéuticos. En él se ingresan los nombres de todos los funcionarios que regentan en la farmacia, junto al horario de funcionamiento y el permiso de operación. Este permiso forma parte de los requisitos para el funcionamiento de las farmacias institucionales.

Por ello es que Teletica.com preguntó al colegio profesional al respecto y, a través de su Unidad de Fiscalización, se señaló que la regencia vence en 2026 y el aval de operación en 2027.