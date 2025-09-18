Bulgarelli denuncia penalmente a Rodrigo Chaves y Erwen Masís por presuntas amenazas

El productor asegura que las amenazas tienen como objetivo que él cambie su versión en el proceso para evitar que el mandatario pierda su inmunidad.

https://www.teletica.com/politica/bulgarelli-denuncia-penalmente-a-rodrigo-chaves-y-erwen-masis-por-presuntas-amenazas_392618

Exministro y expresidente de la CNE buscarán llegar al Congreso con coalición liderada por Claudia Dobles

Entre los aspirantes también está un expresidente ejecutivo del Sinart.

https://www.teletica.com/politica/exministro-y-expresidente-de-la-cne-buscaran-llegar-al-congreso-con-coalicion-liderada-por-claudia-d_392530

¿Qué dice la CCSS ante discrepancias halladas por Salud en inventarios de fentanilo?

La presidenta ejecutiva de la institución administradora de los servicios públicos de salud, Mónica Taylor, giró una serie de instrucciones tras la orden sanitaria. Conozca el detalle en esta nota.

https://www.teletica.com/nacional/que-dice-la-ccss-ante-discrepancias-halladas-por-salud-en-inventarios-de-fentanilo_392617

Medford tras empate ante Saprissa: "Nos faltó malicia"

El estratega rojiamarillo calificó de "regular" la primera vuelta del Team en el torneo.

https://www.teletica.com/club-sport-herediano/medford-tras-empate-ante-saprissa-nos-falto-malicia_392629