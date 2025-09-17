¿Qué dice la CCSS ante discrepancias halladas por Salud en inventarios de fentanilo?

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, achacó a errores contables la discrepancia hallada por el Ministerio de Salud en los inventarios de fentanilo de la Farmacia del Hospital México, en San José.

Mediante un comunicado, la jerarca se refirió por primera vez a la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, en la que la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario alertó de una diferencia de 21.000 unidades del opioide entre la información ingresada en el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), versus el producto ingresado.



La institución administradora de los servicios públicos de salud apuntó a que "una inconsistencia" en el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA) generó una duplicación de registros, como el fentanilo y el de morfina, que son los dos estupefacientes que citó la cartera.

Según Taylor, en la práctica, los medicamentos nunca han ingresado físicamente en exceso, sino que obedece a cargas de datos solamente y no de productos físicos, lo cual explica la diferencia observada en los sistemas.

La funcionaria agregó que, en lo referente a medicamentos, se cuenta con el inventario certificado por las unidades, con corte a mayo pasado y previo a la salida en vivo del sistema ERP-SAP, al mes siguiente, el cual sirvió como punto de partida sobre el que se han aplicado todos los movimientos relacionados con los inventarios de medicamentos.

"En específico, para los psicotrópicos se ha dado un tratamiento prioritario. Actualmente, se cuenta con más de un 96% de cargas de despachos, con las cuales se actualizan las existencias a nivel nacional", aseguró la presidenta ejecutiva.

La jerarca agregó que, como parte del trabajo que lleva a cabo un equipo intergerencial, se analizará la pertinencia de una nueva toma física de inventario en todos los establecimientos de salud de la institución, con el fin de cotejar la información con la registrada en los sistemas institucionales.

Asimismo, Taylor instruyó a la Gerencia Médica y la Dirección de Plan de Innovación (unidad que gestiona la implementación del ERP-SAP) la remisión de un plan correctivo que atienda los puntos señalados por la autoridad sanitaria.

La presidenta ejecutiva adelantó que esa respuesta se le remitirá a Salud en el plazo dado (10 días hábiles). Esto a pesar de que la institución aún estaba en tiempo para apelar la orden.

Otras medidas

Mónica Taylor además anunció que la Caja implementará nuevas disposiciones para reforzar los mecanismos de control, custodia y prescripción del fentanilo y otras sustancias de uso restringido.

En esa línea, ordenó a las gerencias Médica y Logística preparar una propuesta para la estandarización nacional de este tipo de procesos, con el objetivo de reforzarlos y adecuarlos a la Ley General de Salud, la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como la normativa del Comité Central de Farmacoterapia.

"Con esto estamos procurando garantizar la seguridad del paciente, minimizar riesgos de desvío o uso indebido y fortalecer la transparencia institucional en el manejo de medicamentos de uso restringido", puntualizó la jerarca.

Entre los puntos que se deben abordar destacan el de resguardo seguro del fentanilo en todos los niveles de atención, la custodia y trazabilidad del medicamento desde su recepción hasta su dispensación final, la prescripción bajo criterios clínicos sujetos a revisiones, así como el control del medicamento una vez despachado desde farmacia hasta su aplicación al usuario.

La propuesta preliminar deberá presentarse en los próximos ocho días hábiles.