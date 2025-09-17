Bulgarelli denuncia penalmente a Rodrigo Chaves y Erwen Masís por presuntas amenazas

El productor Christian Bulgarelli denunció penalmente al presidente Rodrigo Chaves y al director país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Erwen Masís, por presuntas amenazas.

En la denuncia, presentada este miércoles ante la Fiscalía, Bulgarelli asegura que desde finales de junio anterior recibe amenazas de Chaves, a través de Masís, con el objetivo de que cambie su versión y evite así que al mandatario se le levante su inmunidad.

“Ellos pretenden que yo cambie mi versión, que mienta y así evitar que al Presidente se le levante la inmunidad, ya que las presiones han continuado.

“Incluso el día de hoy, a las 9:47 a. m., mientras me encontraba en la Fiscalía General, recibí una llamada de un familiar mío y mensajes de WhatsApp de Erwen Masís a mi hermano, donde continúan las amenazas”, denunció el productor.

Bulgarelli, testigo de la corona en la acusación penal por presunta concusión que se sigue contra Chaves y por la que el lunes el Plenario decidirá si le levanta o no su inmunidad, asegura que Masís ha intentado, en varias oportunidades, ofrecerle una propuesta de “paz” enviada por el mandatario.

“En los mensajes, Masís, mediante varias llamadas, decía que era un 'error' ir contra el Presidente y que este proponía la paz. Por medio del familiar (Geovanni Bulgarelli), envió un audio de Chaves que decía: “…cuando se fuma la pipa de la paz se entierran las hachas y los instrumentos de guerra, palabra empeñada es palabra cumplida…”.

Según la declaración en poder de la Fiscalía, después de varias llamadas, Masís contactó a Geovanni y acordaron reunirse el pasado 30 de junio de 2025 en el Hotel Hilton en Sabana Norte.

“En la reunión, Erwen Masís afirmó, con el fin de amedrentar: ‘Nos vamos a volar a Carlo Díaz y el juego va a cambiar, el fiscal no llega a noviembre’”, dice la denuncia.

El productor añade que Masís incluso le dijo que si no cambiaba su versión le cobrarían la totalidad del contrato que el BCIE firmó con él para una estrategia de comunicación con Casa Presidencial por $400 mil y que, además, amenazó con afectar a la esposa de Bulgarelli, quien trabaja en una empresa privada.

Según la denuncia, el director del BCIE le aseguró a Bulgarelli que el presidente conversó con el dueño de un banco privado del que el productor es cliente y que con una llamada lo podían afectar.

“Con el fin de intimidar, el director país del BCIE afirmó que existen los ‘Presi–puntos’ y que recordaran que ‘nosotros vamos a quedar aquí con mucho poder, a partir de mayo del año entrante’, que tenían un presidente y un banco respaldándolos y que “piensen bien lo que se les viene”.

Bulgarelli aseguró que solicitó a las autoridades medidas de protección para él y su familia.

Este medio consultó a Casa Presidencial y a Erwen Masís por una posición sobre lo denunciado y está a la espera de la respuesta de ambos.