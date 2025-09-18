Medford tras empate ante Saprissa: "Nos faltó malicia"

El entrenador de Herediano, Hernán Medford, analizó el 3-3 de su equipo ante Saprissa en el estadio Carlos Alvarado.



Estas fueron sus declaraciones en conferencia de prensa:



Análisis del juego: Al final se vio un buen partido, terminó con seis goles y volvió a ser el clásico del buen fútbol. A mí el empate no me gustó porque íbamos ganando 3-2, nos faltaron detallitos. Nos pitan un penal, yo no quiero ni dudar, lo que es a nivel de arbitraje no hay ningún cuestionamiento. Duele, en cierta forma, porque íbamos perdiendo 0-2 y logramos remontar. En los último cinco minutos nos faltó malicia que hay que tener en el fútbol para cerrar un partido.



Iniciativa: Siempre tuvimos iniciativa, atacamos durante el juego, pero cometimos errores que nos costaron tres goles. A nivel de entrega quedo satisfecho. Hay un rival enfrente que hay que respetar.

Respuesta para remontar: Empezamos con un parado, cuando nos hacen el gol yo cambio el sistema. Lo detectamos a tiempo, cuando nos hacen el 0-2 el equipo estaba jugando bien. Ellos llegaron poco, pero fueron efectivos.

Primera vuelta: No es un balance muy bueno, pero tampoco malo. Yo no estuve desde el principio, pero uno asume. Si sacamos un balance tendríamos que hablar que fue regular, no fue bueno ni malo. Aún faltan partidos.

Ganó un punto o perdió dos: El equipo jugó bien, nos faltó el triunfo, pero buscamos ganar el partido.

Error en el penal: Yo no estoy para detallar ese tipo de cosas, se falla, las fallas hay que aceptarlas como equipo. No tengo que señalar a ningún jugador.

