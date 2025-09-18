Exministro y expresidente de la CNE buscarán llegar al Congreso con coalición liderada por Claudia Dobles

Sergio Alfaro, quien fuera diputado y ministro de la Presidencia, buscará regresar a la Asamblea Legislativa el otro año.

Él mismo confirmó a Teletica.com que inscribió su nombre, a fin de que sea considerado para la fórmula que impulsará la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) de cara a los comicios del 1.° de febrero de 2026.

"Le puedo confirmar que me registré como precandidato en el proceso de selección y será la Asamblea la que decida sobre esa postulación. Por respeto al proceso, a los otros postulantes y a la Asamblea Nacional, no haré más comentarios", indicó el exjerarca en un mensaje.



A través de tres fuentes independientes entre sí, este medio conoció que Alfaro ocupará el primer lugar de la fórmula por Alajuela.

Este abogado y politólogo de profesión fue congresista entre 2007 y 2010 con el Partido Acción Ciudadana (PAC); precisamente el mismo por el cual se postula ahora.

Luego, inició la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero renunció al cargo para fungir como enlace con el Congreso en los últimos tres años.

Es precisamente por el rol que tuvo como ministro de la Presidencia en el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) que el jurista debe enfrentar —junto al exgobernante y otros tres exfuncionarios— un juicio por presunta influencia contra la Hacienda Pública.

Durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), el jurista fue designado embajador de Costa Rica en Bélgica.

Más nombres

Este medio logró confirmar que otros dos exjerarcas de la administración anterior se inscribieron como precandidatos.

Uno de ellos es el expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexánder Solís.

Este especialista en Gestión del Riesgo, que de igual forma fungió como jefe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, tuvo un rol protagónico durante el estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19.



Solís indicó que se postuló por San José, donde, según apuntaron las fuentes de Teletica.com, está llamado a ocupar el segundo lugar. La papeleta de la capital, como ya se había adelantado, la encabezará la también aspirante presidencial de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

El tercer nombre que este medio logró confirmar es el del periodista Boris Ramírez, para liderar la papeleta de Heredia. El comunicador también señaló que por respeto al proceso no daría declaraciones.

Valga recordar que el periodista fue presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) en el último año del gobierno de Carlos Alvarado.

Antes, en esa misma administración, fue el coordinador de comunicación de la fracción de Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa (en ese momento, oficialista).

Durante el mandato de Luis Guillermo Solís, Ramírez fue el director de Comunicación de la Casa Presidencial.

Momento de decisiones

La inscripción de candidaturas para diputaciones de Acción Ciudadana cerró el martes. Sin embargo, el presidente de esa agrupación, Fabián Solano, mencionó que aún están abiertos periodos para subsanaciones.

El dirigente rojiamarillo aseguró que supo que el partido recibió "bastantes" postulaciones. Ahora, deberá verificarse el cumplimiento de requisitos y, a más tardar el viernes, se hará un compilado de la lista final.

Los nombres ahí contenidos deberán ser conocidos en la Asamblea Nacional convocada para el sábado y domingo próximos. Ahí deberán aprobarse las nóminas, que van a complementarse con las aprobadas el 6 de setiembre anterior por el Partido Agenda Democrática Nacional (ADN), como parte de la coalición que conforman.

Claudia Dobles, como aspirante presidencial, tiene la potestad de elegir hasta siete personas para puestos determinados en las nóminas para el Congreso.

Solano dijo que, por el momento, desconoce si la candidata hará o no uso de esa posibilidad.