Ministro Jorge Rodríguez renuncia a inmunidad para afrontar causa junto a Rodrigo Chaves

La decisión fue comunicada por el propio jerarca en su comparecencia ante una comisión legislativa que estudia, precisamente, el levantamiento de su fuero de improcedibilidad penal.

Noche de QQSM estuvo cargada de fantasía y ficción en especial de cine

“Me gustaría viajar y conocer locaciones donde filmaron películas famosas como en Nueva Zelanda, Túnez o un castillo en Sevilla”, dijo Gerardo Hernández.

ONU crea panel internacional sobre inteligencia artificial impulsado por Costa Rica

La embajadora nacional Maritza Chan fue designada como una de las facilitadoras del proceso que estableció los dos primeros pilares de una nueva arquitectura multilateral de la tecnología.

Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana

Los morados quedaron eliminados en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni avanzaron de primera fase.

Cartaginés sí pone su nombre en siguiente fase de Copa Centroamericana

Los brumosos triunfaron ante el Independiente en el Fello Meza.

