Cartaginés sí pone su nombre en siguiente fase de Copa Centroamericana

El Cartaginés golpeó la mesa y puso nombre en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

El cuadro brumoso triunfó 4-0 ante el Independiente de Panamá en el estadio Fello Meza.

Johan Venegas (33' y 79'), Marco Ureña (45+2') y Dpuglas López (90+2') marcaron los tantos para los blanquiazules.

El equipo de Andrés Carevic fue ofensivo desde el primer minuto y su recompensa en 45 minutos.

El segundo tiempo fue más de control, pues los panameños se fueron al frente para buscar el descuento o el empate, algo que no llegó.