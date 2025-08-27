Ministro Jorge Rodríguez renuncia a inmunidad para afrontar causa junto a Rodrigo Chaves

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, anunció la tarde de este martes su renuncia al fuero de improcedibilidad penal del que goza, para afrontar una causa en la que figura junto al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La decisión la comunicó su abogado, Daniel Brenes, durante una comparecencia ante una comisión de la Asamblea Legislativa que estudia, precisamente, el levantamiento de la inmunidad.

"El ministro Jorge Rodríguez va a renunciar al fuero de improcedibilidad penal. Sabemos que la Constitución Política no permite que esto se venga a generar, sin embargo, por un acto político él desea renunciar a esto y deja en manos de ustedes como comisión y a nivel de Asamblea Legislativa a que esto se apruebe y que él vaya a ser procesado a nivel penal para demostrar realmente el fondo de este asunto con las pruebas que nosotros tenemos y poder demostrarle a todo el pueblo de Costa Rica que esto ha sido un mal manejo del Ministerio Público, que ha querido venir a ensuciar el nombre del ministro y el presidente de la República", anunció el jurista.



Poco después, Rodríguez intervino por algunos minutos para reiterar lo dicho por su defensor.

El jerarca hizo ver que su renuncia a la inmunidad respondía a un "acto de coherencia" y aseguró —ante consultas de la jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros— que tomó la determinación tras estudiar el expediente y escuchar la comparecencia del gobernante y su abogado, José Miguel Villalobos.

"He servido a Costa Rica en distintas responsabilidades institucionales, siempre con la certeza de que la función pública se ejerce para todos y no para unos pocos. Esa trayectoria de entrega al bien común no puede ser puesta en entredicho por un fiscal general de la República, que con motivaciones políticas pretende cuestionar mi honorabilidad. La vara para medir a un servidor público debe ser la transparencia y los resultados, no la persecución. "Demostraremos que, a pesar de los amaños de la Fiscalía, la verdad prevalecerá y Costa Rica seguirá siendo un faro de libertad y esperanza para el mundo. Gracias a Dios yo puedo ver a la ciudadanía, y a mi familia, de frente, con la tranquilidad de saber que los hechos imputados son falsos y con la certeza de que los principios y valores que me han acompañado a lo largo de toda mi vida, los mismos que aprendí de chiquillo en casa, son los que han guiado toda mi vida pública y privada. Esa es mi carta de presentación", indicó Rodríguez.

Tanto el ministro como el presidente son sospechosos de concusión, producto de una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que este diera $32.000 al asesor y amigo del presidente, Federico "Choreco" Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Pese a la renuncia al fuero, el jerarca llegó a responder algunas preguntas de Cisneros y la diputada del Partido Frente Amplio (PFA), Rocío Alfaro, pero dejó de hacerlo al alegar que se había entrado a discutir asuntos por el fondo que él iba a abordar en su momento en el juicio ante la Sala de Casación Penal.