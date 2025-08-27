Noche de QQSM estuvo cargada de fantasía y ficción en especial de cine

La noche de este marte, el programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) estuvo cargado de fantasía y ficción con un especial de cine, el cual reunió a dos participantes en la “silla caliente”, ambos se retiraron con la jugosa suma de ₡2.5 millones.

La primera de la noche fue Fátima Segura, quien es estudiante de ingeniería Mecánica.

“Es muy emocionante participar en este especial, me encanta mucho el cine, es algo en lo que creo tengo conocimiento, veo unas cinco películas a la semana. El cine es empatía, usted ve una película, lo que hace que le guste es que usted siente empatía por los participantes”, contó la joven de 21 años.

Esta vecina de Poás estuvo cerca de alcanzar la segunda zona segura, pero al no tener más comodines no quiso arriesgarse y se retiró con sus ₡2.5 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a Segura fue:

¿Cuál rango militar tiene el personaje de Brad Pitt en Bastardos sin gloria?

A: Capitán

B: Teniente (Respuesta correcta)

C: Coronel

D: General

Segundo participante

Gerardo Hernández fue el segundo jugador de la noche, quien también se retiró con ₡2.5 millones.

Este vecino de San Pedro de Montes de Oca asegura que le gustaría aprovechar el dinero para viajar y conocer lugares icónicos donde se filmaron algunas películas.

“Esta es una gran oportunidad para poner a prueba mis conocimientos, me encanta mucho investigar datos curiosos del cine, cosas que nadie conoce o que nadie se espera, me gustaría conocer locaciones donde filmaron películas famosas como Nueva Zelanda, Túnez o un castillo en Sevilla”, detalló el bachiller en Contaduría Pública.

La pregunta que dejó en el camino a este analista de impuestos fue:

“Abróchense los cinturones, va a ser una noche movida”, es una frase de Bette Davis en la película:

A: Eva al desnudo

B: Muerte en el Nilo

C: ¿Qué fue de Baby Jane?

D: ¡El que no corre… vuela!

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

