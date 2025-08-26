ONU crea panel internacional sobre inteligencia artificial impulsado por Costa Rica

La Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU) creará un Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y el Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA).

Esto a través de la resolución A/79/325, adoptada este martes por consenso, la cual fue impulsada por Costa Rica y España.



Mediante un comunicado, el canciller Arnoldo André indicó que el acuerdo representa un avance diplomático histórico.

"Por primera vez, se establece un marco multilateral inclusivo que garantiza la participación equitativa de los 193 Estados miembros en la gobernanza de la inteligencia artificial. Este es un paso fundamental para asegurar que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial se base en principios éticos, en la cooperación internacional y en el respeto de los derechos humanos", explicó el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Por su parte, la representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Maritza Chan, destacó: "Con esta resolución, se reafirma el papel central para garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad, contribuya a reducir la brecha digital y permita aprovechar esta tecnología transformadora de manera compartida".

La embajadora nacional, junto a su par español Héctor Gómez, fueron designados por el presidente de la Asamblea General, Philémon Yang, como cofacilitadores del proceso que estableció los dos primeros pilares de una nueva arquitectura multilateral de la inteligencia artificial bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

El nuevo panel científico reunirá a 40 expertos internacionales para los próximos tres años, seleccionados con representación geográfica equilibrada y equilibrio de género.

A los especialistas les corresponderá la elaboración de evaluaciones anuales independientes sobre riesgos, oportunidades e impactos de la inteligencia artificial, lo que proporcionará acceso directo a conocimiento científico especializado para todos los países.

Paralelamente, el Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial convocará anualmente durante dos días a representantes gubernamentales, sociedad civil, sector privado y comunidad técnica, alternándose entre Ginebra, Suiza, y Nueva York, Estados Unidos.

Este panel además abordará el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial seguros, construcción de capacidades en países en desarrollo, implicaciones éticas y sociales de la tecnología, y protección de derechos humanos en aplicaciones de inteligencia artificial.

Se prevé que el lanzamiento del Diálogo Mundial se lleve a cabo entre 23 y el 29 de setiembre próximo, en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.