Fuerte sismo sacude varios puntos del país

Red Sismológica Nacional (RSN) ubica el epicentro al este de San José.



https://www.teletica.com/sucesos/fuerte-sismo-sacude-varios-puntos-del-pais_390973​

Experto explica por qué el sismo de esta madrugada se sintió tan fuerte

El Ovsicori ubicó su origen en Barrio Tournón.



https://www.teletica.com/nacional/experto-explica-por-que-el-sismo-de-esta-madrugada-se-sintio-tan-fuerte_390975



¿Por qué Luis Guillermo Solís nombró a Celso Gamboa como ministro de Seguridad en su Gobierno?

El exmandatario explicó las tres razones que tomó en cuenta para su decisión.

https://www.teletica.com/politica/por-que-luis-guillermo-solis-nombro-a-celso-gamboa-como-ministro-de-seguridad-en-su-gobierno_390962

INS revela cifra récord: 14.225 motociclistas accidentados en lo que va del año

Lo que genera preocupación entre autoridades y usuarios de carretera.

https://www.teletica.com/nacional/ins-revela-cifra-record-14225-motociclistas-accidentados-en-lo-que-va-del-ano_390959

Celso Gamboa sale de tribunales con una sonrisa y chaleco antibalas

El exmagistrado y exministro fue captado en su regreso a la cárcel, donde permanece recluido desde el 23 de junio pasado.

https://www.teletica.com/politica/celso-gamboa-sale-de-tribunales-con-una-sonrisa-y-chaleco-antibalas_390953

Contralora exige a Chaves un derecho de respuesta por declaraciones brindadas en conferencia de prensa

Marta Acosta le achaca al Presidente declaraciones "difamatorias y calumniosas".

https://www.teletica.com/politica/contralora-exige-a-chaves-un-derecho-de-respuesta-por-declaraciones-brindadas-en-conferencia-de-pren_390951

Atentados coordinados sacuden Colombia y dejan 12 muertos y decenas de heridos

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

https://www.teletica.com/internacional/atentados-coordinados-sacuden-colombia-y-dejan-12-muertos-y-decenas-de-heridos_390964

Marcel Hernández no ocultó su frustración tras derrota del Herediano en Panamá

Los rojiamarillos cayeron 0-2 ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana.

https://www.teletica.com/club-sport-herediano/marcel-hernandez-no-oculto-su-frustracion-tras-derrota-del-herediano-en-panama_390963