Lo más destacado de las últimas horas
Fuerte sismo sacude varios puntos del país.
Red Sismológica Nacional (RSN) ubica el epicentro al este de San José.
Experto explica por qué el sismo de esta madrugada se sintió tan fuerte
El Ovsicori ubicó su origen en Barrio Tournón.
¿Por qué Luis Guillermo Solís nombró a Celso Gamboa como ministro de Seguridad en su Gobierno?
El exmandatario explicó las tres razones que tomó en cuenta para su decisión.
INS revela cifra récord: 14.225 motociclistas accidentados en lo que va del año
Lo que genera preocupación entre autoridades y usuarios de carretera.
Celso Gamboa sale de tribunales con una sonrisa y chaleco antibalas
El exmagistrado y exministro fue captado en su regreso a la cárcel, donde permanece recluido desde el 23 de junio pasado.
Contralora exige a Chaves un derecho de respuesta por declaraciones brindadas en conferencia de prensa
Marta Acosta le achaca al Presidente declaraciones "difamatorias y calumniosas".
Atentados coordinados sacuden Colombia y dejan 12 muertos y decenas de heridos
Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.
Marcel Hernández no ocultó su frustración tras derrota del Herediano en Panamá
Los rojiamarillos cayeron 0-2 ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana.
