Experto explica por qué el sismo de esta madrugada se sintió tan fuerte

Los reportes del sismo de este viernes por la madrugada apuntan a que fue corto pero que se sintió muy fuerte, pese a que su magnitud fue de 4,1.

Esteban Chaves, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó que el sismo se ubicó en Barrio Tournón (ver video adjunto).

El especialista explicó que la profundidad del temblor fue muy superficial, y por eso fue sentido tan violento por una buena parte de la población del Valle Central.

"El hipocentro se ubicó a cuatro kilómetros de profundidad", añadió el especialista.

El hipocentro es el punto de origen del evento, y entre más superficial se percibe con más fuerza entre la población.







