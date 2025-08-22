Nacional
Experto explica por qué el sismo de esta madrugada se sintió tan fuerte
El Ovsicori ubicó su origen en Barrio Tournón.
Los reportes del sismo de este viernes por la madrugada apuntan a que fue corto pero que se sintió muy fuerte, pese a que su magnitud fue de 4,1.
Esteban Chaves, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó que el sismo se ubicó en Barrio Tournón (ver video adjunto).
El especialista explicó que la profundidad del temblor fue muy superficial, y por eso fue sentido tan violento por una buena parte de la población del Valle Central.
"El hipocentro se ubicó a cuatro kilómetros de profundidad", añadió el especialista.
El hipocentro es el punto de origen del evento, y entre más superficial se percibe con más fuerza entre la población.