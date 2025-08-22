INS revela cifra récord: 14.225 motociclistas accidentados en lo que va del año

Un total de 14.225 motociclistas se han accidentado en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). La cifra representa un aumento de 2.146 lesionados más que en el primer semestre de 2024,



lo que genera preocupación entre autoridades y usuarios de carretera.





De acuerdo con el INS, cada 24 horas se atiende en promedio a 78 motociclistas que sufren algún tipo de accidente. La mayoría de los afectados tiene entre 18 y 30 años.

Al 30 de julio, se contabilizaban 186 motociclistas fallecidos en carretera. La principal causa de muerte es el exceso de velocidad.