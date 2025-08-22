Fuerte sismo sacude varios puntos del país

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 4.4 sacudió varios puntos del país la madrugada de este viernes.

De acuerdo con los datos revisados por la Red Sismológica Nacional (RSN), el epicentro se situó 1 kilómetro al sureste de San Juan de Tibás, en San José.

Además, registró una profundidad de apenas 5 kilómetros.

Usuarios de Teletica.com lo reportan sentido como muy fuerte, acompañado de un gran retumbo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), no han ingresado incidentes relacionados con afectaciones o caída de objetos producto del sismo.



"Solamente contamos con múltiples reportes de sismo sentido, como 'Fuerte', enfocado en el Gran Área Metropolitana", indicaron.