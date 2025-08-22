Celso Gamboa sale de tribunales con una sonrisa y chaleco antibalas

Con una sonrisa de oreja a oreja, y un chaleco antibalas, el abogado Celso Gamboa abandonó la sede del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, tras pasarse todo este jueves en una audiencia en la que conoció la acusación y prueba con la que Estados Unidos pide su extradición.



Su salida se dio a eso de las 5:28 p. m., a bordo de “La Bestia”, uno de los vehículos blindados del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El gigantesco carro negro era el gran protagonista de una caravana que contaba con motorizados de la Sección de Cárceles de la Policía Judicial. El desfile se dio frente a más de una decena de reporteros y camarógrafos que daban cobertura a la audiencia.



La vista en cuestión, que es de carácter privado, se llevó a cabo entre las 9:00 a. m. y las 2:30 p. m. En ella se conoció toda la documentación que la Embajada de Estados Unidos ha aportado —hasta ahora— como parte del requerimiento del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública por presunto tráfico internacional de drogas.