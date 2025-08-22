Marcel Hernández no ocultó su frustración tras derrota del Herediano en Panamá

Marcel Hernández no ocultó su frustración tras la derrota 0-2 de su equipo el Herediano a manos del Sporting San Miguelito y que lo deja colgando de un hilo su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

El delantero aseguró que el grupo es consciente de lo que se juega.

“Es una derrota bastante dolorosa y difícil. Entendíamos lo que jugábamos y cuánto teníamos que hacer diferente, pero el esfuerzo y las ganas no nos alcanzaron, y ahora toca afrontar este trago amargo”, declaró el atacante en declaraciones a ESPN.

Pese al golpe anímico, el cubano llamó a la unión del equipo para revertir la situación en la última jornada.

“Tenemos que levantar cabeza rápido. Esto no es cómo se tropieza, sino cómo nos levantamos. Debemos hacernos fuertes para la última fecha y así ganar para clasificar”, agregó el artillero florense.

El “Team” florense deberá mostrar carácter y eficacia frente a Municipal, un rival directo que también buscará asegurar su pase a la siguiente ronda. La victoria junto a una serie de resultados es el único camino para lograr su boleto.