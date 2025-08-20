Proyecto busca prohibir uso de celulares dentro de escuelas y colegios

La iniciativa veta el uso del dispositivo durante las clases y los recesos, pero plantea tres casos excepcionales.

https://www.teletica.com/nacional/proyecto-busca-prohibir-uso-de-celulares-dentro-de-escuelas-y-colegios_390771

Hallazgo de palomas muertas en San Ramón: organización animalista exige investigación

“Esto es igual como si se hubieran envenenado perritos o gatitos”, señaló Juan Carlos Peralta, presidente de ‘Frente por la Vida’.

https://www.teletica.com/nacional/hallazgo-de-palomas-muertas-en-san-ramon-organizacion-animalista-exige-investigacion_390773

Un viaje de esperanza: nicaragüense recorre Costa Rica para hallar a hermano que no ve hace 27 años

Aunque no tiene una fotografía reciente de Franklin, Óscar maneja información que su hermano podría estar viviendo en Alajuela.

https://www.teletica.com/nacional/un-viaje-de-esperanza-nicaraguense-recorre-costa-rica-para-hallar-a-hermano-que-no-ve-hace-27-anos_390787​

Fiorella cumple su promesa de niña: participa en QQSM y gana ₡1.7 millones

Por su parte, a Dylan Mejía le gustaría cumplir su sueño de conocer Medellín, Colombia.

https://www.teletica.com/qqsm/fiorella-cumple-su-promesa-de-nina-participa-en-qqsm-y-gana-17-millones_390786

Jeaustin Campos recibió fuerte castigo por su gesto en Concacaf

El estratega estuvo rodeado de la polémica tras el partido entre Real España y Municipal.

https://www.teletica.com/legionarios/jeaustin-campos-recibio-fuerte-castigo-por-su-gesto-en-concacaf_390785