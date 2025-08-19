Hallazgo de palomas muertas en San Ramón: organización animalista exige investigación

El hallazgo de varias palomas muertas en el cantón de San Ramón ha generado alarma y cuestionamientos en la comunidad.

La organización ‘Frente por la Vida’ denunció públicamente el hecho y advirtió que podría tratarse de un delito tipificado en la Ley de Bienestar Animal (9458), que establece penas de hasta dos años de cárcel por la muerte de cada animal.

“Estamos hablando de un delito penal por muerte de animal. La municipalidad debería estar presentando la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y verificar sus cámaras de vigilancia para tratar de determinar quién fue la persona. Esto es igual como si se hubieran envenenado perritos o gatitos”, señaló Juan Carlos Peralta, presidente de la organzización.

En sus redes sociales, la Municipalidad de San Ramón rechazó categóricamente que haya participado en la muerte de estos animales

“Nuestra institución no realiza ni realizará jamás actos que atenten contra la vida animal. Reprochamos con firmeza que personas inescrupulosas, incluso con fines políticos, sean capaces de atentar contra animales inocentes con el único propósito de dañar la imagen de la municipalidad y generar desinformación”, manifestó la entidad en un comunicado oficial.

El gobierno local reiteró que la vida y el respeto por los seres vivos forman parte de sus principios y llamó a la población ramonense a no dejarse llevar por rumores. Sin embargo, no se refirió a si iba a interponer una denuncia o iba a realizar algún tipo de investigación.

‘Frente por la Vida’ también alertó sobre el riesgo de que sustancias tóxicas utilizadas contra las palomas puedan afectar a especies silvestres como yigüirros o pericos, lo que implicaría delitos adicionales amparados en la legislación de vida silvestre. Además, advirtió sobre el peligro para la salud de la ciudadanía.

“Un niño pudo haber cogido ese veneno, igualmente un adulto pudo haberse intoxicado; y esto ocurre en lugares públicos altamente concurridos”, añadió Peralta.

Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a vecinos y defensores de los animales, quienes esperan que las autoridades judiciales determinen si se trató de un envenenamiento intencional y quiénes serían los responsables.