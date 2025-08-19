Proyecto busca prohibir uso de celulares dentro de escuelas y colegios

Un proyecto de ley presentado por la diputada independiente Cynthia Córdoba busca prohibir el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas de escuelas y colegios de nuestro país.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.153, contempla que los dispositivos no podrán ser usados durante el tiempo lectivo ni tampoco durante el receso.

El artículo 4 de la propuesta prevé tres excepciones puntuales: en caso de peligro o fuerza mayor, para atender condiciones de salud o para garantizar la accesibilidad al contenido educativo.

El proyecto justifica la aplicación de la normativa en criterios de especialistas en pedagogía, informes de la OCDE y la experiencia de otros países que vetaron de sus aulas a los inseparables celulares.

“En promedio, en los países de la OCDE, el 45% de los estudiantes reportó sentirse nervioso o ansioso si sus teléfonos no estaban cerca. El uso de teléfonos y otros dispositivos digitales también puede afectar el aprendizaje en el aula. En promedio, el 65% de los estudiantes indicó ser distraído por el uso de dispositivos digitales en al menos algunas clases de matemáticas”, justifica el proyecto, citando el informe de los resultados de las pruebas PISA 2022.

El proyecto deja en manos del Ministerio de Educación Pública (MEP) la elaboración del reglamento para aplicar la ley, así como el protocolo mediante el cual los centros educativos deberán velar por el cumplimiento de la normativa en caso de aprobarse.

La iniciativa de ley cita en su justificación las declaraciones hechas por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, en una entrevista de Teletica.com, en febrero de este año. Para ese momento, el jerarca explicó que el uso de dispositivos móviles en el aula ya era un tema que tenía en consideración.

“Es un tema que nosotros estaremos evaluando con la Dirección de Curricular y con todos los directores regionales que son los que están en campo, en el día a día, y que me pueden informar a mí cuál es la percepción de los docentes, de los supervisores que van a las aulas con respecto a esta situación, que no es nueva. Ya lo hemos estado discutiendo en otros directores regionales y sí han existido quejas de estudiantes que tal vez hacen un mal uso de las tecnologías y eso afecta la mediación pedagógica”, dijo entonces el jerarca.

Además, aseguró que sería un tema al cual le prestaría mucha atención durante su gestión en la carta educativa.

La diputada proponente explicó a este medio que por ahora no se ha reunido con las autoridades del MEP para conversar sobre el proyecto; sin embargo, asegura que lleva trabajando en la propuesta varios meses.

“La seguridad jurídica que da un proyecto de ley está por encima de cualquier reglamento o de cualquier decreto que pueda generar el Ejecutivo”, explicó Córdoba.

A su criterio, implementar esta iniciativa traería un cambio radical en la educación de nuestro país.

“Con este proyecto de ley, me aproximo a esa mejora en la calidad que he venido buscando, porque hay datos de países relacionados con las pruebas PISA en los que la eliminación de este tipo de artefactos electrónicos dentro de la educación mejora la calidad educativa, estadísticamente se ha visto que los estudiantes son mejores y mejores notas”, añadió.

La legisladora espera que el plan tenga un buen recibimiento en la sociedad costarricense, especialmente entre “quienes queremos una Costa Rica mejor”, puntualiza.

Ella remarcó que, si bien será el MEP el que tome las decisiones necesarias para aplicar la prohibición, considera que no será necesario prohibir el ingreso de los dispositivos a la institución, por lo que eventualmente el padre o madre de familia podrá comunicarse con la persona menor de edad.

Por ahora, Córdoba reconoce que ha compartido la propuesta con pocos diputados, por lo que no es posible prever que tan fácil será su camino por Cuesta de Moras para llegar a ser, o no, una ley de la República.

Teletica.com solicitó una posición al Ministerio de Educación sobre este proyecto de ley, sin embargo, al cierre de edición no se había referido puntualmente a la iniciativa.