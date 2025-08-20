Fiorella cumple su promesa de niña: participa en QQSM y gana ₡1.7 millones

La noche de este marte, el programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica estuvo cargado de juventud, dos estudiantes de 18 años se sentaron en la “silla caliente”.

El primero en concursar fue Dylan Mejía Bonilla, quien se retiró con ₡1.2 millones.

“Es una gran motivación personal, desde hace muchos años me sentaba con mi papá en la noche a ver el programa”, contó el vecino de Desamparados.

Este estudiante de secundaria le gustaría cumplir su sueño de conocer Medellín, Colombia.

La pregunta por ₡1.7 millones que dejó en el camino a Mejía fue:

¿Cuál famoso filósofo fue maestro de Alejandro Magno?

A: Platón

B: Sócrates

C: Pitágoras

D: Aristóteles (Respuesta correcta)

Al no estar seguro de la respuesta, tomó la sabia decisión de retirarse con ₡1.2 millones.

﻿Segunda participante

﻿Por su parte, Fiorella Vargas Madrigal fue la segunda joven en participar. “Desde niña siempre dije que cuando cumpliera 18 iba a participar en el programa”, recordó.

La estudiante de producción industrial se retiró con ₡1.7 millones.

La pregunta por los ₡2.5 millones que dejó en el camino a la vecina Agua Zarcas, en San Carlos, fue:

¿Cuál de estos países africanos se localiza al sur de la línea del ecuador?

A: Etiopía

B: Chad

C: Nigeria

D: Angola (Respuesta correcta)

