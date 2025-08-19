Lo más destacado de las últimas horas
Alejandro Arias, alias “Diablo”, evitó captura con información dada por Celso Gamboa, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Diablo” evitó captura con información dada por Celso Gamboa, según Departamento del Tesoro
Estados Unidos señala a Alejandro Arias “como el fugitivo más buscado en Costa Rica” y lo asocia con el tráfico de drogas, así como homicidios.
Falta de presupuesto frena pruebas antidopaje a controladores aéreos, dice Aviación Civil
Hace cuatro años, el entonces subdirector de la institución aseguró que en 2023 estarían implementadas.
Una de las excolaboradoras más cercana a Chaves ahora lo critica por la inseguridad del país
La candidata lamentó el alarmante número de homicidios que acumula Costa Rica.
Putin y Zelenski parecen listos para cumbre de paz tras conversaciones con Trump
El presidente de Ucrania anunció desde Washington que está listo para hablar con su par ruso, pero "sin condiciones". Moscú también confirmó la disposición para llevar a cabo las conversaciones.
Finalista de ‘Nace una Estrella’ sorprende al convertirse en octavo participante de MQB
El artista que se ganó el cariño del público en el concurso musical ahora cambia el micrófono por la pista de baile en la segunda temporada del formato.
De jugar en feria del agricultor a figura del torneo: la historia de Randy Ramírez
El extremo, nacido en el Yas de Paraíso, marcó los dos tantos liberianos en el empate ante los morados y se convirtió en el goleador del certamen.
