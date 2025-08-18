Falta de presupuesto frena pruebas antidopaje a controladores aéreos, dice Aviación Civil

En el 2021, Luis Miranda, entonces subdirector de Aviación Civil, dijo en una entrevista con Teletica.com que en dos años finalizarían la capacitación del personal para implementar pruebas antidoping entre los controladores aéreos.

En dicha oportunidad, el jerarca reconoció que existía una recomendación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que los trabajadores de la industria aeronáutica cumplan con estos exámenes, a fin de garantizar que trabajen en plenitud de capacidades mentales y físicas.

"Para el caso del control de tránsito aéreo, es algo en lo que estamos trabajando para establecerlo como una política institucional, pero esto requiere un proceso de capacitación de personal clave, que ya hemos iniciado a través del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): un proceso de dos años, que no es solamente definir una política, sino también hacer un estudio previo, un diagnóstico y, eventualmente, definir cómo se va a tratar, en caso de que se cuente dentro de la institución con una persona que sea consumidora", dijo Miranda en 2021.

Sin embargo, cuatro años después de esas declaraciones, la institución sigue sin aplicar los controles antidopaje.



Este medio consultó a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) las razones que han impedido su puesta en marcha en la institución y mediante correo electrónico, aseguraron que hay un impedimento económico.

"En el 2024, se hicieron de conocimiento las políticas y las herramientas al Consejo Técnico para su aprobación. Sin embargo, no ha sido posible la implementación efectiva por razones presupuestarias. "Se concluyó la capacitación con el IAFA, durante dos años, logrando realizar la Política y los lineamientos para la correcta aplicación de las pruebas antidopaje aplicadas para el personal técnico y administrativo", explicó la entidad a este medio.

Puntualizaron en que no se han reportado casos de controladores aéreos bajo el efecto de las drogas en los últimos años; sin embargo, mantienen los planes para implementar las pruebas en los próximos años, una vez que se solvente el faltante de recursos económicos.

"Se estima que para el ejercicio presupuestario de 2026 se pueda contar con los fondos que permitan la aplicación de las pruebas. Una vez establecido el periodo de aplicación, el proceso que se debe llevar a cabo es divulgar la política al personal y dar el periodo de gracia para hacer de conocimiento el proceso de la aplicación de las pruebas, así como informar al Consultorio Médico cualquier condición que pueda alterar el resultado (tratamiento médico o sustancia ilícita) con el fin de realizar la justificación", señalaron.



Tal y como Miranda explicó en la entrevista de 2021, aunque aplicar pruebas de esta naturaleza es una recomendación de la OACI, queda a criterio del país si se realizan o no, por lo que la DGAV enfatizó que se trata de una decisión voluntaria por parte de Costa Rica el seguir adelante con la iniciativa.

Eso sí, habrá que esperar al menos dos años más para que los controles sean una realidad.