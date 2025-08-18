“Diablo” evitó captura con información dada por Celso Gamboa, según Departamento del Tesoro

Alejandro Arias, conocido como “Diablo”, ha logrado evitar su captura con información que Celso Gamboa le ha suministrado de sus contactos en el ámbito de seguridad del país. Dicho nexo fue dado a conocer, la mañana de este lunes, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado enviado por su Oficina de Asuntos Públicos.

La nota de prensa anuncia que Gamboa y Arias, así como de Alejandro James (alias “Turesky”) y Edwin López (“Pecho de Rata”), fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su aparente participación en el narcotráfico y el lavado de dinero.

En esa línea, el Departamento del Tesoro detalla las actividades criminales con las que asocia a cada uno de los nacionales, a partir de investigaciones desarrolladas por las fuerzas estadounidenses del orden y sus aliados en Costa Rica.

De acuerdo el Gobierno de Estados Unidos, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública usó su extensa red de contactos para obtener datos sobre las investigaciones antinarcóticos en curso, para luego venderla a los objetivos de las mismas. Uno de los aparentes beneficiarios de esas informaciones —según el comunicado— es “Diablo”, quien es señalado como “el fugitivo más buscado de Costa Rica”, dada su participación en el narcotráfico, robos y homicidios ocurridos en Limón.

“Utilizando información de los contactos gubernamentales de Gamboa para evadir las operaciones de captura, Arias ha logrado evitar su arresto”, puntualiza la nota de prensa.

De igual manera, se recuerda que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $500.000 por información que lleve al arresto o la condena de este líder criminal costarricense.

A Gamboa también se le relaciona con Gilbert Bell (conocido como “Macho Coca”), el primer costarricense en ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. También con James y López.

De hecho, el exmagistrado defendió recientemente a los dos últimos en procesos penales que se les siguieron en Costa Rica.

El exministro además es señalado por presuntamente haber lavado dinero proveniente del narcotráfico a través de dos empresas que también fueron sancionados por Estados Unidos: el Bufete Celso Gamboa & Asociados, así como el equipo de fútbol Limón Black Star.

Gamboa descuenta dos meses de detención provisional en el marco de un proceso de extradición derivado de una investigación que le sigue la Administración de Control de Drogas (DEA), por el cual se pretende su juzgamiento por narcotráfico en el Tribunal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos.



Sobre el particular, Teletica.com procuró un comentario del abogado del extraditable, Michael Castillo, pero este indicó que la información surgida este lunes excedía su competencia, ya que a quien le correspondería ese tema sería al defensor que se vaya a contratar en Estados Unidos.

El jurista añadió que el bufete en cuestión no está inscrito como empresa y que es "solo un nombre de fantasía".

