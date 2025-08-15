Laura Chinchilla afirma que nombró a Celso Gamboa por recomendación de Mario Zamora

La expresidenta de la República defendió que, antes de ese momento, no conocía personalmente al hoy extraditable, pero sí a su carrera.

Fiscalía pide prorrogar detención de Celso Gamboa, a la espera de documentación de EE. UU.

La defensa del exmagistrado señala que el Ministerio Público no tiene competencia para hacer tal solicitud.

Ordenan a Municipalidad de Garabito frenar derribo de aguja de Punta Leona

El Tribunal también prohibió al alcalde cualquier demolición de estructuras que pertenezcan al hotel.

Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras

El parlamento aprobó una ley que declara propiedad estatal una franja de 15 km en las fronteras, una medida que ha generado preocupación y críticas por su posible impacto en comunidades y empresas.



Copa Centroamericana: Cartaginés se complica tras empatar ante Motagua

Los ticos y los catrachos repartieron puntos en un partido aburrido y sin emociones.

¡La pista se enciende! Cinco de 10 famosos confirmados para ‘Mira quién baila’

Desde exreinas de belleza hasta deportistas y periodistas, los primeros confirmados ya están listos para bailar y apoyar a sus fundaciones, mientras el público puede sugerir nuevos participantes.



