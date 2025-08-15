¡La pista se enciende! Cinco de 10 famosos confirmados para ‘Mira quién baila’

La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo domingo 7 de setiembre, el Estudio Marco Picado se llenará nuevamente de música, luces y coreografías con el regreso de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que mezcla el estilo ballroom con lo mejor del sabor latino (ver video adjunto).

Hasta ahora, la producción ha revelado a cinco de los 10 famosos que competirán sobre la pista: la ex Miss Costa Rica Ivonne Cerdas, el humorista cartaginés Daniel Montoya, la empresaria e influencer Mariana Uriarte, el exfutbolista Randall "Chiqui" Brenes y la periodista Erika Morera.

Cerdas, quien representó a Costa Rica en Miss Universo 2020, adelantó que pondrá “mucho sabor” en cada presentación y que el público puede esperar más de una sorpresa. Montoya, recordado por sus personajes en Toros Teletica, aceptó el reto con entusiasmo pese a no tener experiencia previa en el baile: “Lo importante es disfrutarlo”, afirmó.

Uriarte, fundadora de la marca nacional de maquillaje Karamawi Beauty y presentadora invitada en Qué buena tarde, contó que su participación es un paso personal significativo y un mensaje para las mujeres que luchan por sus sueños.

Desde Paraíso de Cartago, el “Chiqui” Brenes se une al elenco asegurando que pondrá toda su disciplina y pasión en la pista: “Vengo de las canchas y no veo una pista de baile, pero voy a poner exactamente lo mismo que puse cuando era futbolista: humildad, trabajo, disciplina y mucho corazón”. Brenes también destacó que su participación busca dar visibilidad a la fundación con la que colabora.

Por su parte, la periodista Erika Morera se prepara para dejarse llevar por el ritmo y el sabor latino. “Lo que más me reta en este formato es salir de mi zona de confort, pero en vez de verlo como algo negativo, lo veo como positivo, porque sé que me va a ayudar a crecer y a evolucionar”, comentó.

El resto del elenco sigue siendo un misterio, lo que mantiene encendidas las expectativas del público, que todavía puede proponer a sus favoritos en las redes sociales oficiales de MQB: Instagram, Facebook y TikTok.

La segunda temporada se transmitirá todos los domingos a las 7 p. m. y promete galas llenas de espectáculo, emoción y ritmos como merengue, salsa, reguetón, bolero y swing. La próxima semana se revelarán más noticias del formato, tanto en De Boca en Boca como en Teletica.com.



