Fiscalía pide prorrogar detención de Celso Gamboa, a la espera de documentación de EE. UU.

La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público solicitó el martes la ampliación de la detención provisional del abogado Celso Gamboa y de otros dos sujetos, contra quienes se estudia una solicitud de extradición a Estados Unidos.

El pedido fue planteado ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, que dio tres días hábiles de audiencia a las demás partes para que se pronuncien sobre el particular, indicó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el departamento de comunicaciones adelantó que la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó su conformidad con la solicitud.

El defensor del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Michael Castillo, confirmó que ya se pronunció ante la petición. La contestación de los representantes de Gamboa argumenta que la Fiscalía carece de legitimación para hacer una gestión como la que se discute en el órgano jurisdiccional.

"Inicialmente, estamos gestionando esta solicitud de falta de competencia del Ministerio Público, por cuanto la misma ley, y la misma Sala Constitucional, ha venido a referirse, que quien tiene competencia de representación del Estado es la Procuraduría, no la Fiscalía. Por parte del Gobierno de los Estados Unidos, al menos al día de hoy, no existe una solicitud expresa de la prórroga a la detención provisional. Es un tema que desconocemos. "Y es que la Fiscalía, dentro de su solicitud, la cual es totalmente ilegítima, simplemente hace una mención muy subjetiva de lo que establece el artículo 12 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos, que nos habla de la detención y los motivos por los cuales se puede liberar a una persona que se encuentre en condición de extraditable. Ellos simplemente hacen una repetición de la solicitud inicial que existe por parte del Gobierno de Estados Unidos para la detención de Celso, don Edwin (López, alias 'Pecho de Rata') y don Jonathan (Álvarez, conocido como 'Gato'), y se invocan de que, estamos pronto a cumplir los dos meses, y no hay una solicitud formal por parte de los Estados Unidos con traducción oficial, y aportando las pruebas que establece la Constitución y el Tratado de Extradición", señaló Castillo.

Sobre ese particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio Público.

El jurista también criticó que la petición de la Fiscalía es por el "plazo necesario"; es decir, indefinida. Para el abogado, esto situación contraviene resoluciones previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Por ejemplo, Castillo mencionó que en 2014 se dio un caso de un hombre de nacionalidad china, contra el cual Estados Unidos requería su extradición desde Costa Rica. El defensor mencionó que, cumplidos los 60 días para la remisión de toda la documentación necesaria, no se había aportado la solicitud oficial.

Esa vez —detalló el abogado— Estados Unidos sí hizo la solicitud de ampliación de la captura, pero posteriormente, tras una gestión de la defensa, la Corte Interamericana intervino para modificar la detención provisional por un arresto domiciliario.

Lo anterior se fundamentó en que el hecho de que el Estado solicitante no haya cumplido con la entrega de la documentación en tiempo no justifica la extensión de su privación de libertad, de acuerdo con Castillo.﻿

"Por ahí es donde vamos nosotros en el ejercicio de la defensa técnica de don Celso, inicialmente solicitando que se declare inadmisible la gestión presentada por parte del ente ministerial, el cual carece de competencia. Y, en segundo motivo, porque no hay una razón justificable para que la detención se prolongue más de los dos meses que establece la norma sin que haya una justificación de peso del porqué el gobierno requiriente no ha mandado la documentación", resumió el defensor.

En esa línea, el abogado dejó ver que, según lo que resuelva el Tribunal Penal de San José, valorarán acudir a la Sala Constitucional. Si los magistrados avalan una prórroga indefinida de la detención provisional, Castillo no descarta acudir a la vía internacional.

Gamboa, al igual que López y Álvarez, son requeridos por presunto tráfico internacional de drogas.