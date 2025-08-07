Costa Rica pide a Estados Unidos suspender aumento en aranceles

“Este no es un tema de amistad”, justificó este miércoles el presidente Rodrigo Chaves.

https://www.teletica.com/politica/costa-rica-pide-a-estados-unidos-suspender-aumento-en-aranceles_389980

Pánico en escuela: sujeto ingresa gritando que lo iban a matar y se refugia entre estudiantes

Varias fotos demuestran la secuencia de lo ocurrido.

https://www.teletica.com/sucesos/panico-en-escuela-sujeto-ingresa-gritando-que-lo-iban-a-matar-y-se-refugia-entre-estudiantes_389986

Mujer da a luz en baño de emergencias de Hospital San Carlos

La mujer de 22 años llegó al centro médico con 41 semanas de embarazo.

https://www.teletica.com/sucesos/mujer-da-a-luz-en-bano-de-emergencias-de-hospital-san-carlos_389985

"Me complace ese nivel de objetividad", celebra Johnny Araya tras pedido de absolutoria a su favor

La defensa de Berenice Smith asegura que la solicitud de la Fiscalía es un "acto de justicia tardío" que permitirá a la exfiscala reivindicarse tras haber sido despedida del Poder Judicial por ese mismo caso.

https://www.teletica.com/nacional/me-complace-ese-nivel-de-objetividad-celebra-johnny-araya-tras-pedido-de-absolutoria-a-su-favor_389978

Vea el mensaje que Cindy Villalta le envió a Ítalo Marenco

A través de sus redes sociales, la modelo le dedicó unas palabras públicas a su marido.

https://www.teletica.com/entretenimiento/vea-el-mensaje-que-cindy-villalta-le-envio-a-italo-marenco_389977

Bicampeón Herediano cae avergonzado en Nicaragua

Esta es la primera vez que un equipo tico recibe cuatro goles por un club nicaragüense, según dato de Christian Sandoval.

https://www.teletica.com/club-sport-herediano/bicampeon-herediano-cae-avergonzado-en-nicaragua_389989



