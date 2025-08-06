Mujer da a luz en baño de emergencias de Hospital San Carlos

El Hospital San Carlos confirmó a Teletica.com que una mujer dio a luz en uno de sus baños del servicio de Emergencias, el pasado lunes.

Según el comunicado oficial, la paciente de 22 años ingresó a las 10:29 p. m. con un diagnóstico de “problemas de embarazo con 41 semanas de gestación”.

"De inmediato se le tomaron signos vitales y fue clasificada con prioridad roja, lo que motivó su atención urgente por parte del personal de Ginecobstetricia", dijo la oficina de prensa.

Según el reporte, “a las 10:40 p. m., una enfermera obstetra inició la valoración. Durante la atención, la paciente expresó la necesidad de orinar y acudió al sanitario del mismo consultorio. Fue entonces cuando su acompañante alertó a la profesional de salud, quien encontró a la mujer en periodo expulsivo y procedió a asistir el parto”.

De acuerdo con el hospital, tanto la madre como el recién nacido no presentaron complicaciones de salud.

El centro hospitalario informó que la madre e hijo fueron dados de alta en condición estable este miércoles, y enfatizó que en todo momento se mantuvo la vigilancia del estado de salud de ambos.

“El hospital San Carlos reitera su compromiso con la atención oportuna y segura de sus usuarias, y continuará con el análisis interno para mejorar los procesos de atención”, indicó la institución.