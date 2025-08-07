Bicampeón Herediano cae avergonzado en Nicaragua

Así es el fútbol, no hay que ver ningún rival debajo del hombro porque puede costar un papelón. El Herediano entró dormido a jugar frente al Diriangén en Nicaragua y lo pagó caro... ¿Qué caro? Carísimo...

El bicampeón de Costa Rica cayó avergonzado 4-2 frente a un ordenado equipo nicaragüense que tiene buena pegada, sumado a errores del portero Anthony Walker.

El juego fue por la segunda fecha de la Copa Centroamericana y sirvió para demostrar que el equipo con Pablo Salazar no carbura en el inicio de temporada.

Los goles del equipo pinolero fueron de Júnior Arteaga (3'), Renzo Carballo (19' y 31') y Justing Cano (71').

Por su parte, Marcel Hernández (11') y Jurguens Montenegro (48') concretaron para el Team.

Lo mostrado en defensa y en la portería del cuadro florense deja mucho que desear, no hubo orden tampoco equilibrio. Marcel en ofensiva sí fue fundamental, pero también falló una que otra acción clara.

El bicampeón tico tuvo un bochornoso papel en Nicaragua.

Esta es la primera vez que un equipo tico recibe cuatro goles por un club nicaragüense, según dato de Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.

Goles del Diriangén:

¡D⚽⚽blete de Renzo Carballo! pic.twitter.com/AJWo0eixyw — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 7, 2025

¡Renzo Carballo retoma la ventaja para Diriangén! pic.twitter.com/yrI1rOvBrK — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 7, 2025

¡Junior Arteaga hace explotar al Estadio Cacique Diriangén! ⚽ pic.twitter.com/zJzDdOnbQQ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 7, 2025

Goles del Herediano:

¡Marcel Hernández responde para Herediano! pic.twitter.com/ffoV2N7kDQ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 7, 2025